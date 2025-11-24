DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
So bewegt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag billiger

24.11.25 16:10 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 48,70 EUR ab.

Das Papier von RENK befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 48,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 47,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 754.326 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 85,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 17,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,564 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 69,06 EUR angegeben.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent auf 307,59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
12:31RENK HoldWarburg Research
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:31RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
