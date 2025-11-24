RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 48,70 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RENK befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 48,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 47,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 754.326 RENK-Aktien umgesetzt.
Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 85,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 17,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,564 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 69,06 EUR angegeben.
Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent auf 307,59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,39 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet
RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen