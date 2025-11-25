RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Dienstagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 50,78 EUR zu.
Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 50,78 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 51,51 EUR. Bei 50,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 353.759 Stück.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 65,05 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,06 EUR.
RENK ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK -0,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 307,59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 268,03 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.
