Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Kursentwicklung im Fokus

RENK Aktie News: RENK steigt am Dienstagvormittag

25.11.25 09:24 Uhr
RENK Aktie News: RENK steigt am Dienstagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 50,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,4 Prozent auf 50,28 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 50,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 77.001 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 79,67 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 64,70 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,06 EUR.

Am 13.11.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 307,59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 268,03 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
