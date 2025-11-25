RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 49,87 EUR.
Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 49,87 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 51,51 EUR. Bei 50,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 646.893 RENK-Aktien den Besitzer.
Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 44,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 180,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 69,06 EUR angegeben.
Am 13.11.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber -0,01 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 307,59 Mio. EUR gegenüber 268,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je RENK-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|21.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
