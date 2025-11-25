DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.816 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich

25.11.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 49,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
51,09 EUR 3,53 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 49,87 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 51,51 EUR. Bei 50,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 646.893 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 44,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 180,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 69,06 EUR angegeben.

Am 13.11.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber -0,01 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 307,59 Mio. EUR gegenüber 268,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
21.11.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen