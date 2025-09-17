DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.223 +0,5%Nas22.520 +1,2%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
RESEARCH/Novo Nordisk ist führend bei Abnehmpillen

18.09.25 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
650,00 EUR 6,30 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
52,84 EUR 3,84 EUR 7,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Novo Nordisk habe nach Studiendaten für seine Wegovy-Pille zur Gewichtsreduktion und einer konkurrierenden Tablette von Eli Lilly eine klare Führungsposition im Bereich der oralen Adipositas-Behandlungen, schreibt UBS-Analyst Matthew Weston. Lilly habe bereits die ersten Daten für seine Orforglipron-Pille veröffentlicht, die bei der höchsten Dosis einen Gewichtsverlust von bis zu 12,4 Prozent bewirkt habe, was unter dem Gewichtsverlust von 16,6 Prozent in einer Studie mit der Pille von Novo Nordisk liege, fügt Weston hinzu. Weitere Daten von der medizinischen EASD-Konferenz in dieser Woche in Österreich hätten gezeigt, dass der Gewichtsverlust durch Orforglipron relativ früh ein Plateau erreicht habe und bei der 12-Milligramm-Dosis sogar eine Gewichtszunahme zu verzeichnen gewesen sei. "Orforglipron stellt weiterhin eine Bedrohung dar, da es ein skalierbareres Produkt ist und daher potenziell zu einem günstigeren Preis angeboten wird." Außerdem erfordere die Einnahme nicht, dass man zuvor 30 Minuten nichts zu sich nehme, so dass es als bequemer angesehen werden könnte, meint er.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)

