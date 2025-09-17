RESEARCH/Novo Nordisk ist führend bei Abnehmpillen
Werte in diesem Artikel
Novo Nordisk habe nach Studiendaten für seine Wegovy-Pille zur Gewichtsreduktion und einer konkurrierenden Tablette von Eli Lilly eine klare Führungsposition im Bereich der oralen Adipositas-Behandlungen, schreibt UBS-Analyst Matthew Weston. Lilly habe bereits die ersten Daten für seine Orforglipron-Pille veröffentlicht, die bei der höchsten Dosis einen Gewichtsverlust von bis zu 12,4 Prozent bewirkt habe, was unter dem Gewichtsverlust von 16,6 Prozent in einer Studie mit der Pille von Novo Nordisk liege, fügt Weston hinzu. Weitere Daten von der medizinischen EASD-Konferenz in dieser Woche in Österreich hätten gezeigt, dass der Gewichtsverlust durch Orforglipron relativ früh ein Plateau erreicht habe und bei der 12-Milligramm-Dosis sogar eine Gewichtszunahme zu verzeichnen gewesen sei. "Orforglipron stellt weiterhin eine Bedrohung dar, da es ein skalierbareres Produkt ist und daher potenziell zu einem günstigeren Preis angeboten wird." Außerdem erfordere die Einnahme nicht, dass man zuvor 30 Minuten nichts zu sich nehme, so dass es als bequemer angesehen werden könnte, meint er.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:06
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen