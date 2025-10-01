Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag südwärts

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 1.940,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 1.940,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.918,50 EUR nach. Bei 1.963,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 133.359 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.001,00 EUR) erklomm das Papier am 29.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,14 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 76,09 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.137,78 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,58 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DroneShield-Aktie setzt Rally fort - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nach Rekordjagd im Visier

DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Rheinmetall-Aktie knackt erstmals 2.000-Euro-Marke: Lieferung von Artilleriemunition nach Osteuropa