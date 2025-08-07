DAX24.191 ±-0,0%ESt505.353 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.036 +0,2%Nas21.373 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag

08.08.25 16:09 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 1.682,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.621,00 EUR -34,00 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 1.682,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.706,50 EUR an. Bei 1.660,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 192.462 Aktien.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 72,43 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,35 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.919,50 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2,31 Mrd. EUR gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,35 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

