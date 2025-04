Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus

Rheinmetall im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 1.384,50 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1.384,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.390,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.379,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.198 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.483,00 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 7,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 68,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,29 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.281,78 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

