Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 1.602,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 1.602,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.615,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.600,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.362 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,27 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.919,50 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,35 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

