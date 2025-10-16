DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Rheinmetall im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

16.10.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.760,00 EUR.

Rheinmetall AG
1.766,50 EUR 25,00 EUR 1,44%
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.760,00 EUR. Bei 1.777,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.706,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 223.597 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,65 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,37 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.174,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,55 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren

Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

