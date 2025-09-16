Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Mittag

Kurs der Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1.930,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,6 Prozent auf 1.930,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.953,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.916,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 90.770 Stück.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.983,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.900,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

