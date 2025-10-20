Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Montagvormittag vor

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 1.709,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 2,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.720,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.720,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.862 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,50 Prozent. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,37 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.174,44 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,55 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

