Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 1.626,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1.626,00 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.627,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.620,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.850 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.944,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,56 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,28 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.879,43 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

