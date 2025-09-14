DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,42 +0,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.025 +0,6%Euro1,1736 ±0,0%Öl67,20 +0,5%Gold3.636 -0,2%
Rheinmetall vorbörslich freundlich - Übernahme von NVL

15.09.25 08:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.935,00 EUR 43,50 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteilseigner von Rheinmetall können am Montag nach Bekanntwerden einer Übernahme auf weitere Kursgewinne hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Rüstungskonzerns vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Damit würden sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Rheinmetall einigte sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf von deren Militärsparte NVL. Mit dem Erwerb des Schiffbauers möchte sich das Unternehmen breiter aufstellen und den Marine-Bereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen.

Eine Überraschung ist die Transaktion allerdings nicht mehr, nachdem schon seit längerem darüber spekuliert worden war. Da beide Seiten Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart haben, sind die finanziellen Auswirkungen des Deals für Rheinmetall Händlern zufolge auch schwer einzuschätzen.

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie glaubt derweil zu wissen, dass NVL eine prozentual zweistellige Marge abwerfe und es die Ambition gebe, diese inklusive Synergien in den mittleren Zehnerbereich zu steigern. Auf dieser Basis geht sie ohne Berücksichtigung von Schulden von einem Übernahmepreis in der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus./gl/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

