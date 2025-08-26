Rheinmetall will Militärwerft Lürssen übernehmen - Zeitung
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Rheinmetall steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme des Schiffsproduzenten Naval Vessels Lürssen (NVL). Der DAX-Konzern wolle den militärischen Bereich der familiengeführten Firma erwerben, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise. Rheinmetall ist bislang vor allem auf die Fertigung von Panzern und Munition fokussiert. Die Lürssen-Familie will sich von den Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast trennen, um sich künftig auf die Produktion von Megajachten zu konzentrieren.
Neben Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel ist die NVL mit einem Jahresumsatz von zuletzt 1 Milliarde Euro der führende Hersteller von Marineeinheiten.
Bei Rheinmetall konnte sich ein Sprecher zunächst nicht zu dem Bericht äußern. Bei Naval Vessels Lürssen war kurzfristig niemand erreichbar.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2025 09:05 ET (13:05 GMT)
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
