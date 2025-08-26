DAX23.995 -0,7%ESt505.381 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.508 +0,2%Nas21.578 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,63 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Rheinmetall will Militärwerft Lürssen übernehmen - Zeitung

27.08.25 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.633,50 EUR 0,50 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Rheinmetall steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme des Schiffsproduzenten Naval Vessels Lürssen (NVL). Der DAX-Konzern wolle den militärischen Bereich der familiengeführten Firma erwerben, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise. Rheinmetall ist bislang vor allem auf die Fertigung von Panzern und Munition fokussiert. Die Lürssen-Familie will sich von den Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast trennen, um sich künftig auf die Produktion von Megajachten zu konzentrieren.

Neben Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel ist die NVL mit einem Jahresumsatz von zuletzt 1 Milliarde Euro der führende Hersteller von Marineeinheiten.

Bei Rheinmetall konnte sich ein Sprecher zunächst nicht zu dem Bericht äußern. Bei Naval Vessels Lürssen war kurzfristig niemand erreichbar.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 09:05 ET (13:05 GMT)

