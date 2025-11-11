DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.470 -0,2%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,08 +1,6%Gold4.132 +0,4%
Blick auf Robinhood-Kurs

11.11.25 20:23 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood wird am Dienstagabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 132,88 USD ab.

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 132,88 USD nach. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 130,90 USD. Bei 133,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.259.211 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (29,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 99,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

