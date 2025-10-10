Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 292,30 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,00 CHF. Bisher wurden heute 274.490 Roche-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,85 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,41 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht