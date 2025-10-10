DAX24.580 -0,1%Est505.616 -0,2%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.064 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.986 +0,3%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit Verlusten

10.10.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
292,20 CHF -1,40 CHF -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 292,30 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,00 CHF. Bisher wurden heute 274.490 Roche-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,85 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,41 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

