Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 293,00 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 292,90 CHF nach. Bei 294,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92.336 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 7,10 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,41 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,68 CHF je Roche-Aktie.

