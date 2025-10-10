DAX24.643 +0,1%Est505.635 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,73 -0,8%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

10.10.25 09:27 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 293,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
293,90 CHF 0,30 CHF 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 293,00 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 292,90 CHF nach. Bei 294,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92.336 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 7,10 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,41 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,68 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen