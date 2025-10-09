Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 291,40 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 291,40 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 292,40 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 290,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.440 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 284,41 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

