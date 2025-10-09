Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 291,40 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 291,40 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 292,40 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 290,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.440 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 284,41 CHF angegeben.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen