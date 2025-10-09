DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

09.10.25 12:06 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 291,40 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Aktien
Roche AG (Genussschein)
291,70 CHF 0,40 CHF 0,14%
Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 291,40 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 292,40 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 290,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.440 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 284,41 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,68 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

