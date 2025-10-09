Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 291,20 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 291,20 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 291,60 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 290,10 CHF. Bei 290,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 24.755 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 20,36 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 284,41 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,68 CHF je Roche-Aktie.

