Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 289,60 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 289,60 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 288,40 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 291,50 CHF. Bisher wurden heute 137.431 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,00 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,74 CHF je Roche-Aktie belaufen.

