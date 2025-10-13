DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.640 +2,0%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Kursverlauf

Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche

13.10.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 288,80 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
289,70 CHF -0,50 CHF -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 288,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 288,40 CHF. Bei 291,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 256.902 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12:06Roche BuyUBS AG
09:06Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:06Roche BuyUBS AG
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:06Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
