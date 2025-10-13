Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 288,80 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 288,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 288,40 CHF. Bei 291,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 256.902 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

