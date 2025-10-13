Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Roche
Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 288,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 288,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 288,40 CHF. Bei 291,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 256.902 Roche-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Roche Buy
|UBS AG
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
