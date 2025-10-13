Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 291,40 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 291,40 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 292,00 CHF. Bei 291,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 43.540 Roche-Aktien.
Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 25,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,00 CHF an.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
