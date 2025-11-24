Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 312,50 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 312,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 311,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.857 Stück gehandelt.

Am 24.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 316,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,12 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 25,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 280,57 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

