Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 260,60 CHF.
Das Papier von Roche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 260,60 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 187.216 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
