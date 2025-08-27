DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.502 -0,1%Nas21.647 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 260,60 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 260,60 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 259,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 187.216 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

