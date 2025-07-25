Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 260,60 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 260,60 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 259,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.957 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 20,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,93 CHF fest.

