Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 260,60 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 260,60 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 259,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.957 Roche-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 20,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,93 CHF fest.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
