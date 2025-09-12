Röttgen fordert Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.578 -0,2%Euro1,1724 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
14.09.25 16:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
93,10 EUR -2,55 EUR -2,67%
Rheinmetall AG
1.891,50 EUR 13,00 EUR 0,69%
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ein Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen gefordert. "Die Nato braucht Drohnen zur Abwehr russischer Drohnen", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Für Deutschland, das auf dem Gebiet "nahezu blank" sei, gelte das in gesteigertem Maße. "Die Bundesregierung muss hier schnellstens ein Beschaffungsprogramm auflegen."

Die Nato dürfe und könne es nicht dulden, dass Russland für Angriffe auf die Ukraine in eklatant völkerrechtswidriger Weise in den Luftraum von Nato-Staaten eindringe, sagte Röttgen. "Die Nato muss sich hierfür schnellstens angemessen ausrüsten. Das heißt, Drohnen können nicht dauerhaft mit aufwendigen und teuren konventionellen Luftabwehrsystemen bekämpft werden". Es biete sich eine Zusammenarbeit mit der Ukraine an.

Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht zu Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geraten. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab. Am Samstag kam es in Polen und in Rumänien zu weiteren Vorfällen. Nach Angaben der polnischen Armee stiegen wegen der angenommenen Gefahr eines russischen Drohnenangriffs erneut Kampfjets in die Luft./csd/DP/men

