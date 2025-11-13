Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 11,34 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,6 Prozent auf 11,34 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,32 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 11,36 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 702.392 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 119,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,092 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

