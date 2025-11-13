Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 11,45 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,45 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,32 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,36 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.249.973 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,34 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 121,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,092 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rolls-Royce-Aktie bei 12,46 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,287 GBP in den Büchern stehen haben wird.

