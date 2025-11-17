Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag in Rot

So bewegt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,01 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 11,01 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 10,98 GBP. Bei 11,03 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 289.940 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. 8,57 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 53,01 Prozent sinken.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,094 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,46 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen