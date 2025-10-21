Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 11,26 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 11,26 GBP. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,22 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,34 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.217.222 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 54,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

