Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,31 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,31 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,42 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,34 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.019.648 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 5,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

