Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,28 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,28 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,34 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,28 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,34 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 176.121 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit Abgaben von 54,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 12,37 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
