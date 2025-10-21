DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

21.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,28 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,28 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,34 GBP. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,28 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,34 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 176.121 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,95 GBP. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 5,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit Abgaben von 54,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 12,37 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

