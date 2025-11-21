Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagvormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 10,54 GBP.

Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 10,54 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,41 GBP. Bei 10,53 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 926.533 Aktien.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 11,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,50 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,284 GBP in den Büchern stehen haben wird.

