Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 10,86 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 10,86 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,87 GBP. Mit einem Wert von 10,79 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 511.633 Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 10,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,50 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,284 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

