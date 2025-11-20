Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,0 Prozent auf 10,98 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 10,98 GBP nach oben. Bei 11,00 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,79 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.906.587 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,50 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,284 GBP fest.

