Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag schwächer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 10,36 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 10,36 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,21 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,53 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.192.409 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 15,35 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,50 GBP.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,284 GBP im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
