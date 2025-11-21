Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag schwächer

Rolls-Royce im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 10,36 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 10,36 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,21 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,53 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.192.409 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 15,35 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,50 GBP.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,284 GBP im Jahr 2025 aus.

