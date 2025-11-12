DAX24.342 +1,1%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,62 -0,8%Gold4.128 ±0,0%
ROUNDUP: IT-Dienstleister Adesso wird etwas zuversichtlicher für Jahresumsatz

12.11.25 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adesso SE
95,30 EUR 2,50 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso (adesso SE) sieht sich trotz ausbleibender Impulse von Kunden der Öffentlichen Hand auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Dabei blickt das SDAX-Unternehmen in der Tendenz sogar etwas optimistischer auf den Umsatz. "Die Nachfrage nach den Digitalisierungsdienstleistungen von Adesso verblieb auf gutem Niveau, obwohl die weiterhin erwarteten Nachholeffekte aus dem öffentlichen Sektor auf sich warten lassen", teilte das Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der Neunmonatszahlen mit.

Der Umsatz dürfte daher im laufenden Jahr eher am oberen Ende der unveränderten Prognosespanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro landen. Davon sollen 105 bis 125 Millionen Euro als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben.

In den ersten neun Monaten erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 17 Prozent auf 77,9 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 6,2 Millionen Euro sogar eineinhalbmal so viel hängen wir vor einem Jahr.

Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von durchwachsenen Resultaten. Beim Umsatz sei es besser gelaufen, beim operativen Ergebnis aber schlechter, als er es zuvor erwartet habe.

Anleger an der Börse reagierten negativ. Der Aktienkurs fiel um rund zweieinhalb Prozent auf 91,10 Euro, womit das Jahresplus auf dreieinhalb Prozent schmolz. Gleichwohl blieb der Kurs in seiner jüngsten Spanne von rund 90 bis circa 95 Euro./mis/men/err/jha/

