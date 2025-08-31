RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von RTL zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,30 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,30 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.338 RTL-Aktien.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 7,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 33,00 Prozent sinken.

Nach 2,13 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,21 EUR je RTL-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

