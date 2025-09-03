DAX23.746 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,79 +1,7%Gold3.615 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

08.09.25 12:06 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von RTL gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,65 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 35,55 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 12.388 Stück.

Am 30.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,21 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

