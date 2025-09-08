RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger greifen bei RTL am Nachmittag zu

RTL im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 36,50 EUR zu.

Um 15:48 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 36,50 EUR zu. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 36,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,05 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.178 Stück gehandelt.

Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 35,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,21 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,84 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

