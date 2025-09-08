RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RTL zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 36,35 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,35 EUR zu. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 36,35 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,05 EUR. Bisher wurden heute 11.946 RTL-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2025 aus.

