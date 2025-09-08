RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL steigt am Mittwochvormittag
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 36,70 EUR. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 36,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,60 EUR. Bisher wurden heute 4.197 RTL-Aktien gehandelt.
Bei 37,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 3,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 55,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.
RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 2,04 Mrd. EUR, gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte RTL die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor einem Jahr verdient
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RTL Group
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen