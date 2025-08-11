RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 35,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 35,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 35,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Zuletzt wechselten 27.583 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 6,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (23,65 EUR). Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 33,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,41 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

