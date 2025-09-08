RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Donnerstagmittag ins Minus

DAX23.671 +0,2%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,87 -1,1%Gold3.617 -0,7%
RTL im Blick

11.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 35,45 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,40 EUR -0,60 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 35,45 EUR. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 35,45 EUR. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.219 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,29 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

