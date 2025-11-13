DAX24.059 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.001 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,20 +0,8%Gold4.209 +0,3%
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagnachmittag billiger

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 33,55 EUR.

Das Papier von RTL befand sich um 15:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 33,55 EUR ab. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,50 EUR nach. Bei 33,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 30.846 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 15,95 Prozent zulegen. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,51 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RTL-Aktie wird bei 33,27 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

