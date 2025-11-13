RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagmittag im Aufwind

RTL im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 33,85 EUR. Die RTL-Aktie legte bis auf 34,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 21.338 Stück.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,27 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor 5 Jahren eingebracht