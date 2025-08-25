RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 34,45 EUR.

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 34,45 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,25 EUR nach. Bei 34,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 23.786 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2025. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 9,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,03 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

