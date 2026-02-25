DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl71,00 ±0,0%Gold5.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Salesforce-Bilanz überzeugt -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse BVB-Aktie nach Pleite in Bergamo unter Druck: Borussia Dortmund scheitert in der Königsklasse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückkaufprogramm

NORMA-Aktie: Verbindungstechnikhersteller startet Aktienrückkauf über bis zu 53 Millionen Euro

26.02.26 06:59 Uhr
Aktie im Blick: 11 Prozent Prämie - NORMA lockt Aktionäre mit Rückkaufangebot | finanzen.net

Der Verbindungstechnikhersteller NORMA startet wie zu Monatsanfang angekündigt mit der Beteiligung seiner Aktionäre am Verkauf des Wassermanagementgeschäfts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
14,98 EUR -0,08 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einem ersten Schritt würden für bis zu knapp 53 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, teilte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mit. Dazu will NORMA bis zu knapp 3,2 Millionen Anteilscheine oder zehn Prozent des Grundkapitals für jeweils 16,59 Euro erwerben. Der Preis, den NORMA den Aktionären bietet, liegt rund elf Prozent über dem XETRA-Schlusskurs vom Mittwoch. Der Rückkauf läuft voraussichtlich vom 27. Februar bis zum 27. März.

MAINTAL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Norma Group

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
04.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen