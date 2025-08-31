RWE Aktie News: RWE gewinnt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 34,40 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 34,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 34,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 348.946 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,56 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

